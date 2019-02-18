Овчарки растерзали жительницу Чувашии (ФОТО)

В Чувашии две собаки – кавказская и среднеазиатская овчарки – насмерть загрызли 76-летнюю женщину и покусали двух мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 17 февраля, в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района. Оказавшиеся без присмотра собаки атаковали троих местных жителей. Пострадавшая пенсионерка скончалась на месте происшествия. Еще двое мужчин 60 и 70 лет получили различные раны, им оказана необходимая медпомощь.

Овчарки растерзали пенсионерку в деревне в Чувашии, место трагедии, скриншот видео СКР

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства нападения овчарок на людей, причины и условия, способствующие этому. Отмечается, что собак по решению ветеринаров застрелили.

Как сообщал РИА «Новый День», на прошлой неделе в Томске две домашние собаки загрызли новорожденную девочку.

Чебоксары, служба информации РИА «Новый День»

Чебоксары. Другие новости 18.02.19

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