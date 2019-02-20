В пермском детсаду ледяная глыба упала с крыши на 3-летнего мальчика

На одного из воспитанников детского сада в пермском городе Верещагино с крыши упала снежная наледь. Ребенок получил тяжелые травмы. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, днем 18 февраля в результате падения снега с крыши здания детского сада 3-летнему ребенку была причинена травма, повлекшая тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья мальчика оценивается как удовлетворительное.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, состоящих в штате самого учреждения и обслуживающей детский сад организации, ответственных за обеспечение требований безопасности воспитанников детсада. Следствием будут приняты исчерпывающие меры к установлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 20.02.19

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