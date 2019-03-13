В Тамбове ледяная глыба переломала девушке позвоночник и кости таза

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту получения тяжелых травм 20-летней девушкой, на которую с крыши многоквартирного жилого дома упала наледь. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, днем 5 марта девушка шла по тротуару на улице Пролетарской, когда с крыши здания на нее упала ледяная глыба. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы – в том числе переломы грудных позвонков и костей таза.

Следователи установили организацию, осуществляющую управление многоквартирным жилым домом, с которого произошел сход наледи. При этом на основании договора с данной управляющей компанией техническое обслуживание дома должна была осуществлять другая жилищно-эксплуатационная организация.

Сотрудники следственного управления устанавливают, изымают и изучают необходимую документацию, содержащую сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации жилого дома, проводят допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Тамбов, Иван Гридин

Тамбов. Другие новости 13.03.19

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