Десятилетнюю девочку из Среднеуральска отвезли в больницу после падения льда с крыши

В Свердловской области фиксируются все новые случаи падения снега и наледи с крыш на прохожих, в том числе – на детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, вчера в Среднеуральске с крыши двухэтажного жилого дома по улице Дзержинского, 32, глыба льда упала на десятилетнюю девочку. Пострадавшая доставлена в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Установлено, что дом находится в управлении ООО «Управляющая компания «РЭМП – Среднеуральск». Теперь прокуратура ищет виновного в ненадлежащей уборке кровли от снега. Запрошены медицинские документы о состоянии здоровья девочки, после чего будет дана, в том числе, уголовно-правовая оценка инциденту.

Кроме этого, 10 марта снежный ком упал с крыши на трехлетнего ребенка в Кушве на улице Магистральной. К счастью, ребенок почти не пострадал: приехавшие врачи диагностировали у него ушиб левой голени и на месте оказали медицинскую помощь. Директор УК «Уютный дом» был вызван в прокуратуру города для дачи объяснений.

Напомним, число людей, получивших травмы на улице, растет и в Екатеринбурге. Например, среди пострадавших – 69-летняя пенсионерка, которая пережила падение ледяной глыбы со здания администрации города. Кроме того, тяжелый перелом прямо в центре города получила жительница Нижневартовска. 2 марта обрушение снега на детскую коляску произошло на Донбасской. У матери ребенка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. Ранее в начале марта глыба льда упала на девятилетнего мальчика, возвращавшегося с тренировки.

Среднеуральск, Кушва, служба информации

Среднеуральск, Кушва. Другие новости 13.03.19

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