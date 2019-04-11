Кушвинская УК оштрафована на 125 тысяч за падение снега на трехлетнего ребенка

В Кушве завершилось разбирательство по факту падения с крыши снега на 3-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, установлено, что УК «Уютный дом Кушва» недостаточно качественно чистила крышу многоквартирного дома № 15 по улице Магистральной. Судья судебного участка № 2 Кушвинского судебного района по требованию прокурора оштрафовал управляющую компанию на 125 тыс. рублей и ее директора на 25 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес директора ООО УК «Уютный дом Кушва», по результатам рассмотрения которого главному инженеру УК объявлен выговор.

Напомним, снег с крыши упал на девочку 10 марта этого года. К счастью, ребенок почти не пострадал: приехавшие врачи диагностировали ушиб левой голени и на месте оказали медицинскую помощь. Директор УК «Уютный дом» был вызван в прокуратуру города для дачи объяснений.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 11.04.19

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