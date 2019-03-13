В Тюменской области под снегом, сорвавшимся с крыши дома, погиб старик

В поселке Боровском упавший с крыши снег убил 83-летнего старика. Днем 11 марта житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Офис нотариуса располагается на первом этаже шестиэтажного жилого дома по улице Островского, 34.

На крыльце офиса на старика упал снег с крыши. Хотя нотариус вызвала «скорую» и пострадавшего отвезли в больницу, спасти его не удалось. В тот же день около 4 часов дня он умер от травм в ОКБ№2 в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, шестиэтажку обслуживает ТСЖ «Сибиряк». Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Прокуратура Тюменского района проводит проверку. Надзорный орган выясняет, надлежащим ли образом содержалось общее имущество дома. Расследование уголовного дела взял под контроль прокурор Тюменского района.

Максимальное наказание по ч.2 ст. 109 УК РФ составляет лишение свободы на срок до 3 лет.

Тюмень, служба информации

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