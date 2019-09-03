В Тюменской области судили главу ТСЖ, по вине которого погиб старик

В Тюменской области судили председателя ТСЖ, по вине которого погиб 83-летний старик. Трагедия случилась 11 марта 2019 года. Пожилой житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу, офис которого располагался на первом этаже шестиэтажного дома по ул. Островского, 34. Когда он подошел к крыльцу, то на него с крыши упала ледяная лавина. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось, пенсионер скончался в тот же день.

Виновным в его гибели признали 41-летнего главу ТСЖ «Сибиряк» Андрея Гудкова. Суд решил, что он оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Проявив небрежность, он проигнорировал многочисленные жалобы собственников помещений о самопроизвольном сходе снега с крыши дома и не обеспечил сезонную очистку кровли крыши от снега и наледи», – поясняют в прокуратуре Тюменской области.

Суд приговорил Гудкова к трем годам лишения свободы условно. Кроме этого, он должен возместить потерпевшей стороне моральный вред в размере 500 тыс. рублей и выплатить 118 тыс. рублей в качестве материального ущерба.

Тюменский район, служба информации

Тюменский район. Другие новости 02.09.19

В Тюмени начался суд над мужчиной, устроившим стрельбу в торговом центре. / Власти Тюменской области забирают полномочия у мэрии города. / Тюменские пенсионеры должны уметь жить на 300 рублей в сутки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»