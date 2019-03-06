В Губкинском сошедший снег с крыши серьезно травмировал мужчину

В Губкинском силовики проводят проверку по факту травмирования мужчины, на которого упала глыба снега с крыши. ЧП произошло 4 марта в 12:30. Известно, что у пострадавшего 1975 года рождения была зафиксирована черепно-мозговая травма. По предварительным данным, снег скатился с крыши в 11 микрорайоне города.

Проверку проводит пуровский межрайонный следственный отдел. «Будут установлены и опрошены очевидцы случившегося. Действиям лиц, допустившим травмирование пострадавшего, будет дана юридическая оценка», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК Ямала.

В пресс-службе администрации города пока не прокомментировали ЧП, сообщив, что выясняют обстоятельства.

В городской больнице Губкинского агентству «Новый День» сообщили, что мужчина 5 марта 2019 года был отправлен в больницу Нового Уренгоя, в нейрохирургию.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 06.03.19

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