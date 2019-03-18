Прокуратура отреагировала на сход лавины на ребенка в детсаду Ямала

После схода снега на ребенка в детском саду прокуратура возбудила административные дела в отношении сотрудников учреждения. ЧП произошло 12 марта 2019 года. К счастью, девочка не пострадала, но была сильно напугана.

Инцидент произошел в детском саду «Солнышко». После схода лавины снег с крыши убрали, сообщили в прокуратуре Ямала в понедельник, 18 марта. Там обратили внимание на то, что заранее предупреждали все детские учреждения о том, что нужно вовремя убирать снег, но несмотря на это крышу почему-то не почистили.

«В отношении детского сада и виновного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

Вместе с этим следственный комитет Ямала поводит проверку по факту ЧП в Губкинском, связанным со сходом снега. Лавина с крыши пельменной сильно травмировала мужчину, которгого бортом санавиации доставили в нейрохирургию в Новый уренгой.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 15.03.19

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