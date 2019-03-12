В Муравленко на ребенка сошла лавина снега во время прогулки в детском саду

В Муравленко на ребенка в детском саду сошла снежная лавина с крыши. ЧП произошло 12 марта 2019 года. О нем сообщили в прокуратуре Ямала, которая проводит проверку.

Инцидент произошел во время прогулки малышей в детском саду «Солнышко». «Повреждения получила малолетняя девочка. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства садика в части своевременной уборки территории и крыш, также будет решен вопрос об обращении в интересах ребенка в суд за взысканием компенсации морального вреда», – пояснили в надзорной инстанции.

В мэрии агентству «Новый День» сообщили, что малышка осмотрена травматологом, невропатологом, педиатром. Врачи не нашли у нее травм, к счастью. «Повреждений нет, она находится в садике», – сообщили в администрации. Уточнить на месте обстоятельства происшествия и состояние ребенка не удалось: в самом детском саду «Солнышко» агентству «Новый День» сообщили, что администрации нет на месте, больше никто общаться с прессой не может.

Глава города Александр Подорога уже отреагировал на ЧП, он потребовал провести служебное расследование. «Безответственность, непредусмотрительность, бездействие в один миг стали угрозой безопасности ребенка в дошкольном учреждении. При имеющихся достаточных ресурсах руководство учреждения не приняло полных и исчерпывающих мер к комфортному и безопасному пребыванию детей в саду и к исполнению своих обязанностей. Если кто-то думает, что приходит на работу для того, чтобы всего лишь получать заработную плату, то он глубоко заблуждается. Вина работников данного учреждения – в халатности и пассивности», – высказался мэр.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 12.03.19

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