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Понедельник, 30 сентября 2019, 09:42 мск

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В Муравленко суд взыскал с детского сада деньги за упавшую на ребенка штукатурку

Детский сад в Муравленко заплатит семье ребенка, на которого обрушилась штукатурка. Речь идет о ЧП, которое случилось в апреле 2019 года в саду «Олененок».

«С потолка игровой комнаты, где находились воспитанники старшей группы, упала штукатурка. У одного из малышей был зафиксирован ушиб мягких тканей головы, ссадины, раны кисти. Ребенок испытал физическую боль и испуг»,– напомнили в прокуратуре ЯНАО 30 сентября 2019 года.

В пользу малыша через суд взыскано 50 тыс. рублей.

Муравленко, служба информации

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