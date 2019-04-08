На Ямале детский сад оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за падения снега на ребенка

Прокуратура озвучила итоги проверки в детском саду Муравленко, где на девочку упал снег с крыши. ЧП произошло 12 марта 2019 года, ребенок к счастью, несильно пострадал. Детский сад, где случилось ЧП – «Солнышко» – оштрафован на 50 тыс. рублей.

Прокуратура винит в произошедшем администрацию садика, которая не почистила крыши. Представление внесено даже главе Муравленко Александру Подороге. По итогам его рассмотрения объявлен выговор двум виновным сотрудникам. Остальным детсадам посоветовали тщательнее следить за безопасностью детей. Сам мэр ранее также заявил, что причиной ЧП стало халатное отношение сотрудников детсада к работе.

«Вопрос о привлечении заведующей к дисциплинарной ответственности и возбуждении в отношении нее дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП будет решен после окончания периода ее нетрудоспособности», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в понедельник, 8 апреля 2019 года.

Муравленко, служба информации

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