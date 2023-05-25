В Губинском будут судить директора УК за сошедший на мужчину снег с крыши

В Губкинском будут судить гендиректора управляющей компании, которую обвиняют в падении снега на жителя города. ЧП случилось в марте 2023 года. На прохожего рухнула лавина с крыши и козырька жилого дома.

Следователи полагают, что виновата именно руководитель УК, которая не организовала и не проконтролировала очистку кровли и козырьков вовремя.

Квалификация обвинения – ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В результате умышленного преступного бездействия обвиняемой 17 марта 2023 года с многоквартирного жилого дома № 16 микрорайона № 6 произошло падение снега и наледи, часть массы которой обрушилась на прохожего. В результате происшествия мужчине причинены физическая боль и телесные повреждения»,– напоминают в Следкоме Ямала.

Кроме того, следователь внёс в адрес департамента государственного жилищного надзора ЯНАО представление о принятии мер по устранению выявленных им обстоятельств и нарушений закона.

Это не единственный случай падения снега на прохожих в Губкинском. В 2019 году на горожанина у Пельменной обрушилась снежная масса. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»