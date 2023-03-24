В Губкинском лёд с крыши травмировал мужчину

В Губкинском на мужчину с крыши сошёл кусок льда. У жителя травма, ему пришлось обратиться в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщают в следственном управлении СК Ямала.

«17 марта 2023 в приёмное отделение городской больницы с травмами обратился 50-летний мужчина, на которого в утреннее время в 6-м микрорайоне упал кусок льда с крыши дома №16»,– описывают обстоятельства ЧП в Следкоме.

Следователи провели осмотр места происшествия. Им предстоят выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Губкинский, Наталья Ефремова

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