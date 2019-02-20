Гибель мужчины от глыбы льда в Москве: обвинение предъявлено сотруднику управляющей компании

В Москве сотруднику управляющей компании предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что повлекло гибель мужчины после обрушения глыбы льда с крыши дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет ЧП, которое произошло утром 15 января 2019 года у дома № 20 в Лялином переулке. На прохожего упала глыба льда, после госпитализации пострадавший скончался. Как уточнили в прокуратуре, в рамках расследования было установлено, что содержание и эксплуатацию данного многоквартирного жилого дома, где произошла трагедия, осуществляет ООО «УК Дом-Мастер». Управляющий территорией, 35-летний житель московского региона, как должностное лицо не принял своевременных мер к надлежащему техническому обслуживанию дома.

При этом выяснилось, что надзорное ведомство предупреждало «УК Дом-Мастер» о недопустимости нарушений в связи с фактами несвоевременной очистки кровель от снега и наледи в более чем десяти домах еще 6 января – накануне ЧП со смертельным исходом.

В прокуратуре также отметили, что расследование уголовного дела первоначально велось с нарушениями, после выявления которых надзорное ведомство потребовало от следственных органов предъявить мужчине обвинение.

Сегодня 35-летнему коммунальщику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Примечательно, что в начале февраля Московская объединённая энергетическая компания «МОЭК» обвинила «Дом-мастер» в задолженности 900 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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