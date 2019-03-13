Мэрия Тюмени начала сбор информации об опасных сосульках

Администрация Тюмени собирает информацию о сосульках и снежных глыбах, свисающих с крыш. Чиновники предложили горожанам сообщать об опасности на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Сосульки на крыше» и в течение восьми рабочих дней получить ответ о решённой проблеме.

«Очищать крыши домов, зданий, строений, сооружений от снега и льда обязаны организации, осуществляющие управление и эксплуатацию жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений. При этом работы должны производиться по мере необходимости, в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения проводов, фонарей, насаждений… Снег, лед и сосульки, сброшенные с крыш, должны быть вывезены организацией или лицом, производившим очистку», – напоминают в мэрии.

При несоблюдении требований правил благоустройства виновные лица привлекаются к ответственности – на физических лиц накладывают штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 50 до 200 тыс. рублей.

Напомним, 11 марта в поселке Боровском упавший с крыши снег убил 83-летнего старика. А в конце февраля снег обрушился с крыш одной из высоток заречного района Тюмени и повредил три припаркованных автомобиля.

Тюмень, служба информации

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