В Красноярске грязный снег прячут под белой тканью в преддверии Универсиады (ФОТО)

Руководство Сибирского федерального университета в Красноярске предпринимает невероятное, чтобы привести внешний вид окрестностей вуза в порядок перед Универсиадой. Однако такие решения, как прикрыть грязный закопченый снег белым одеялом, вызывают неоднозначную реакцию не только у местных жителей.

В частности, прикрыть грязный снег белой тканью было решено на газонах у Сибирского федерального университета. Фотографиями поделился в Facebook ресторатор Владимир Владимиров. «Сразу заметно наличие бывших военных лиц в администрациях разного уровня. Неплохая маскировка под свежий снег, скажу я вам. В районе СфУ», – написал Владимир Владимиров.

В пресс-службе университета рассказали, что тканный материал уложили на территории деревни Универсиады. «Так как из-за оттепели снег практически растаял, то одна из функций такого решения – декоративная – закрыть черную землю и сделать внешний вид деревни соответствующим – зимним. Второе предназначение тоже связано с аномально теплой февральской температурой. Деревья были высажены в рамках благоустройства деревни естественно после окончания масштабных строек, то есть осенью. В отсутствие снега, когда ударит мороз, они могут просто вымерзнуть. Укрывной материал поможет им достоять до весны», – приводит «Проспект Мира» слова представителя СФУ.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 21.02.19

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