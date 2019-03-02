В Красноярске официально откроется Всемирная зимняя Универсиада-2019

Сегодня в Красноярске открывается XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Это первые в истории зимние Студенческие игры, которые проводятся в России.

Торжественная церемония начнется в 20:19 по местному времени (в 16:19 мск) и а продлится более трех часов. Она включит в себя парад спортсменов, представляющих свои страны, и торжественное зажжение чаши огня.

Что покажут зрителям, пока неизвестно, но можно ожидать, что программа будет связана с сибирскими традициями.

Церемонию открытия Универсиады-2019 посетит президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Соревнования продлятся 10 дней. Более 3 тысяч атлетов из 59 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, лыжное ориентирование, хоккей с мячом. Россию представят 296 спортсменов. Официальным талисманом Универсиады-2019 стала собака U-Лайка.

Стоит отметить, что из-за непривычно теплой погоды в Красноярске растаял почти весь снег. Однако организаторы Универсиады заявляют, что это не станет проблемой. «Все спортивные объекты оснащены системами снежения, трассы подготовлены, спортсмены все протестировали. За количество снега мы не переживаем», – заявил накануне глава дирекции Универсиады Максим Уразов.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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