Рейдер №1 в СНГ вывел из России 37 млрд рублей

Российские правоохранители выявили международную преступную группировку, которая нелегально выводила деньги за рубеж. В деятельности ОПГ принимали участие граждане России и Молдавии, в том числе Владимир Плахотнюк, считающийся самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии, а также Вячеслав Платон, которого СМИ прозвали «рейдером номер 1 в СНГ».

По версии следствия, международное преступное сообщество действовало в 2013-2014 годах. В этот период по надуманным основаниям и подложным документам со счетов подконтрольных фигурантам юрлиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» были переведены денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов – «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций.

«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело возбуждено по статьям 210 и 193.1 «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В рамках расследования 8 февраля был задержан москвич Александр Коркин. Его адвокаты обжаловали арест, однако рассмотрение ходатайства защиты пока не назначено, передает «Коммерсант».

Коркин являлся акционером первого коммерческого банка Молдавии – Victoriabank. Владельцем банка считается бизнесмен и политик Владимир Плахотнюк, возглавляющий правящую партию. Его также называют серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий. Осенью 2017 года Плахотнюк был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы и объявлен в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Одним из организаторов ОПГ является Вячеслав Платон – экс-депутат парламента Молдавии. Бизнесмен входит в десятку богатейших людей республики. Весной 2017 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы за экономические преступления. В частности, доказано, что Платон вывел из России через банки Молдавии более 20 млрд долларов, а также похитил более 20 млн долларов из Banca de Economii. СМИ назвали политика «рейдером номер 1 в СНГ».

Еще одним фигурантом этого дела стал Александр Григорьев, которого также судят за махинации в Ростове-на-Дону. Григорьев считается совладельцем нескольких банков: «Русский земельный банк», «Транспортный», «Западный».

Кишинев, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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