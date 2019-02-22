Лайнер «Победы» зацепил хвостом ВПП при посадке во Внуково

Пилотам пассажирского самолета «Боинг 737» авиакомпании «Победа» удалось посадить лайнер в аэропорту Внуково только со второй попытки, при этом борт получил повреждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При уходе на второй круг из-за сильного ветра «Боинг 737», прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться», – сказал источник.

Самолет получил повреждения хвостовой пяты и обогревательной сливной насадки, сообщает телеграм-канал Mash.

В авиакомпании «Победа» инцидент во Внуково назвали штатной ситуацией, а также заверили, что безопасности пассажиров ничто не угрожало. «Угрозы безопасности не было, и быть не могло. Это абсолютно штатная ситуация. Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж», – заявили в пресс-службе авиакомпании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.02.19

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