Ела стиральный порошок: в Кирове умерла трехлетняя девочка, брошенная матерью в квартире

В Кирове следователи расследуют гибель трехлетней девочки, оставленной матерью дома без присмотра на несколько дней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что малышка умерла от обезвоживания. Мать девочки задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело ребенка обнаружила 20 февраля в квартире одного из домов на улице Щорса бабушка девочки, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Согласно результатам экспертизы, причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание. «По предварительной версии, мать девочки, 1997 года рождения, оставила малышку одну дома на несколько дней, в результате чего ребенок погиб», – говорится в сообщении ведомства. По сообщениям телеграм-канала Baza, от голода малышка ела стиральный порошок.

Нерадивой матерью оказалась 21-летняя местная жительница, она задержана. На допросе она сообщила, что всю неделю была у подруги, а домой не могла вернуться из-за отсутствия денег на такси, сообщают местные СМИ. Горе-мать воспитывала ребенка одна.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об ее аресте. Девушке предъявлено обвинение по пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).

Также следователи выяснят причины и условия, которые привели к гибели девочки. Будет проведена проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики, по результатам которой «их действиям будет дана надлежащая правовая оценка», указывается в сообщении.

Киров, служба информации РИА «Новый День»

Киров. Другие новости 22.02.19

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