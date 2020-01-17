13 лет колонии: вынесен приговор матери, заморившей голодом 3-летнюю дочь в Кирове

Суд в Кирове вынес приговор 22-летней местной жительнице Марии Пленкиной, заморившей голодом свою трехлетнюю дочь. Девушка признана виновной в убийстве ребенка с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тело малышки было обнаружено в одной из квартир дома по улице Щорса 20 февраля 2019 года. Судмедэксперт пришел к выводу, что девочка умерла от обезвоживания, продолжительного голодания и общего переохлаждения. По версии следствия, 22-летняя мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых, что и явилось причиной смерти ребенка.

Позднее была задержана и заключена под стражу мать ребенка. На допросе она сообщила, что всю неделю была у подруги, а домой не могла вернуться из-за отсутствия денег на такси. По сообщениям в соцсетях, от голода девочка ела стиральный порошок. Горе-мать воспитывала ребенка одна.

Стационарной психиатрической экспертизой обвиняемая была признана вменяемой. Девушка признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Киров, служба информации РИА «Новый День»

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