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Понедельник, 9 декабря 2019, 15:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Кирове мать заморила голодом 3-летнюю дочь

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении матери заморившей голодом собственную 3-летнюю дочь. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее обвиняют в особо жестоком убийстве малолетнего ребенка (пп.«в, д» ч.2 ст.105 УК РФ).

Тело девочки было обнаружено в квартире одного из домов, расположенных на улице Щорса, 20 февраля 2019 года. Судмедэксперт пришел к выводу, что ребенок скончался от обезвоживания, продолжительного голодания и общего переохлаждения. По версии следствия, 22-летняя мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых, что и явилось причиной смерти ребенка.

Обвиняемую заключили под стражу, где она будет находиться до заседания суда. Эксперты дали заключение о вменяемости нерадивой матери. Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 09.12.19

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