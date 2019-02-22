13 школ Новосибирска закрыли из-за кори: заболевшие были не привиты из религиозных соображений

13 учебный заведений Новосибирска закрыли на карантин из-за вспышки кори. В общей сложности заболели 40 человек, 34 из которых дети. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что больные принадлежат к одной религиозной группе, они отказались от вакцинации.

Все случаи заболевания корью зарегистрированы в разных районах города. Дети учились в 13 школах, в которых теперь ввели карантин, в основном в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска.

«Ситуация осложняется тем, что заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», – сообщили в пресс-службе новосибирского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отказались называть, к какой религиозной общине относятся заболевшие. «Право отказаться никто не забирает, но этот же самый закон говорит, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации у вас будут определенные ограничения», – напомнили в Роспортребнадзоре.

О высокой заболеваемости корью ранее сообщили европейские медики, в странах ЕС разражены более 83 тысяч человек. Наиболее неблагополучными по этому показателю стали Греция и Франция. Инфекция распространяется мигрантами и туристами. По утверждению врачей, единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 22.02.19

Глава ТПП зарабатывает на тусовках тюменских vip. / Ела стиральный порошок: в Кирове умерла трехлетняя девочка, брошенная матерью в квартире. / «Полицейская, посмотрев видео, чуть не рыдала»: в Подмосковье на школьниц напали тибетские мастифы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»