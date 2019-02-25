В Новосибирске выросло число заболевших корью

Минздрав Новосибирской области сообщил о росте числа заболевших корью. При этом большинство тех, кто входит в круг контактных лиц, отказываются от прививок.

По данным министерства, в области 48 человек больны корью, из них 41 ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве.

«Очерчен круг всех контактов. Из числа тех, кто контактировал с заболевшими, выявлено 700 человек: 300 привито, 400 категорически отказались», – отметил министр.

Как ранее сообщал «Новый День», 22 февраля 13 учебных заведений Новосибирска закрыли на карантин из-за вспышки кори. В общей сложности заболели 40 человек, 34 из которых дети. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что больные принадлежат к одной религиозной группе, они отказались от вакцинации.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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