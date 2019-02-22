В правоохранительные органы Иркутской области пока не поступало жалоб в связи с проведением шаманами обряда с жертвоприношением пяти верблюдов ради «укрепления России». Об этом сообщили в региональном полицейском главке. Видео обряда было выложено в интернет и вызвало возмущение граждан. Под бой бубнов животных сначала тащат на привязи, а потом помосты с тушами животных сжигают – в кадре виден огромный костер. В комментариях под видео интернет-пользователи оставили множество негативных отзывов, называя ритуал кощунством, живодерством и демонизмом.

В ведомстве отметили, что в видеоролике нет сцен насилия и не демонстрируется убийство животных. В полиции при этом указали, что верблюд – это такое же домашнее животное, как корова, коза или баран, и хозяин сам вправе решать его судьбу, сообщает «Коммерсантъ».

Тем временем прокуратура города Ангарска начала проверку по факту сообщений в интернете о проведении обряда с сожжением верблюдов. Для дачи объяснений в прокуратуре уже побывал организатор ритуала Артур Цыбиков, называющий себя заместителем верховного шамана России. «Если будет штраф, то буду оплачивать его. Если будет другое наказание, то и его приму», – цитирует шамана «Интерфакс».

Ранее на видеохостинге YouTube был размещен ролик с ритуальным сожжением пяти верблюдов под названием «Самый мистический обряд шаманов»

Пятиминутный ролик начинается с предупреждения о нежелательности просмотра для слабонервных и несовершеннолетних В описании к видео говорится, что «впервые в современной истории байкальские шаманы провели массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» на укрепление России и ее народов». Цыбиков заявил в ролике, что «у бурят наивысшим животным в подношении богам считается верблюд». По его словам, «без поддержки духовных лиц государевы люди изменить ситуацию в стране не смогут, поэтому жертвоприношение – это наш вклад в укрепление государства». «Преподнесли пять верблюдов, потому что так нам боги сказали, так духи шепнули», – пояснил Цыбиков в комментарии изданию «Ридус». Он полагает, что «сейчас один из самых критических моментов в истории России», и «мы не можем в стороне быть как духовные лица».

Обряд состоялся 27 января на территории религиозного центра «Вечно синее небо» в Ангарске. Жертвенные верблюды были доставлены из Бурятии. «Нам позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться. Мы их забрали», – рассказал Цыбиков. По его словам, животные не были сожжены заживо, а были сначала «умертвлены бурятским безболезненным способом».

Принесение в жертву верблюдов осудили шаманы из Бурятии. В шаманском центре «Тэнгэри» назвали обряд «немыслимым для нашей религии кощунственным ритуалом» и «обманом верующих», передает издание «Новая Бурятия». «Действо совершается группой лиц, одетых в шаманское одеяние и бьющих в бубны, и очевидно, не осознающих происходящее: не слышны камлания, воспевания богов и обращения к ним. Для обывателя этот так называемый ритуал вполне может показаться оправданным, значимым и несущим благо. Однако для человека, обладающего знаниями о традициях боо мургэл, очевидно незнание канонов шаманизма и абсолютная извращенность обрядовых действий», – прокомментировали бурятские шаманы. Они отметили, что в своих ритуалах подносят богам молоко, алкоголь, печенье, сладости, а жертвоприношениями занимаются редко – в основном приносят в жертву баранов, реже козлов и коней.

Председатель Совета местной религиозной организации шаманов «Байкал» Виталий Балтаев заявил изданию IrkutskMedia, что жертвоприношение полностью противоречит шаманским традициям и вводит в заблуждение людей. Это от недостатка знаний и традиций, отметил он. Верблюд, по его словам, считается почитаемым животным у бурят и в подношение не ставится.

Иркутск – Ангарск, служба информации РИА «Новый День»

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