Шаманов, сжегших верблюдов для «укрепления России», накажут за живодерство

Прокуратура города Ангарска Иркутской области направила в полицию материалы для возбуждения уголовного дела по итогам проверки ритуального сожжения пяти верблюдов местными шаманами ради «укрепления России».

Надзорное ведомство инициирует возбуждение дела по факту жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Максимальная санкция по этой статье – пять лет лишения свободы.

Проверка была назначена после появления в Сети видеоролика, запечатлевшего жертвоприношение верблюдов. В описании к видео говорилось, что ритуал под названием «Жэн тэнгэри яба» направлен «на укрепление России и ее народов». Обряд проводили участники Ангарской религиозной организации шаманов «Вечно синее небо», которой руководит Артур Цыбиков, называющий себя заместителем верховного шамана России Он уже заявил, что готов понести любое наказание за этот обряд в случае доказательства его вины.

В минувшие выходные верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что произошедшее – это не шаманизм, а сатанизм и должно получить правовую оценку. «У нас такого не было, и в древности никогда не было», – отметил он. Кара-оол Допчун-оол пояснил, что, согласно шаманской традиции, приносить в жертву верблюдов запрещено.

Видео обряда было выложено в интернет в начале февраля и вызвало возмущение граждан. Под бой бубнов животных сначала тащат на привязи, а потом помосты с тушами животных сжигают – в кадре виден огромный костер. В комментариях под видео интернет-пользователи оставили множество негативных отзывов, называя ритуал кощунством, живодерством и демонизмом.

Ранее в региональном полицейском главке заявили, что в видеоролике нет сцен насилия и не демонстрируется убийство животных. В полиции при этом указали, что верблюд – это такое же домашнее животное, как корова, коза или баран, и хозяин сам вправе решать его судьбу, сообщала газета «Коммерсантъ».

Иркутск – Ангарск, служба информации РИА «Новый День»

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