В Москве избили и обокрали главу отдела хабаровского УФСБ

Начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю стал жертвой ограбления в Москве. Сотрудника спецслужбы избили, а потом обокрали. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, накануне к 41-летнему жителю Хабаровска в Солянском проезде подошел незнакомец, нанес удар в лицо и убежал. Затем к пострадавшему подошли двое неизвестных и предложили помощь. После их ухода мужчина обнаружил, что у него пропали 24 тыс. рублей, банковская карта и удостоверение сотрудника ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «кража», личности злоумышленников устанавливаются. Проверку по факту произошедшего ведут и следователи СКР, уточняет РЕН ТВ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.02.19

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