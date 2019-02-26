Жительница Брянска купила за 64 тысячи рублей пластилиновый смартфон

Жительница Брянска потратила 64 тысячи рублей на сматфон от компании Apple, но когда вскрыла упаковку, то в ней оказался кусок пластилина. Женщина подала на продавца в суд.

Покупательница приобрела гаджет в сетевом магазине в Клинцах. «Продавец на просьбу показать товар перед покупкой отказала, сославшись на регламент компании, по которому продукция Apple не распаковывается и не демонстрируется до оплаты, тем самым все риски покупки некачественного товара возлагаются на покупателя», – пишет Наталья Вишнякова в группе «Черный список Брянск» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина взяла пакет с запечатанной коробкой, в которой должен был находиться смартфон. Однако когда она уже дома скрыла упаковку, то обнаружила только кусок разноцветного пластилина формой, напоминающий IPhone.

«Теперь я вынуждена судиться и бороться за свои деньги, так как после оплаты это уже мои проблемы», – сообщила Вишнякова. По ее словам, в магазине на ее претензию ответили, что проводят служебную проверку, однако прошло уже почти два месяца, а никаких подвижек в этом деле нет.

«Никогда не думала, что в официальном магазине бренда, которому я всегда доверяла, меня ждет обман на уровне рыночного прилавка», – заключила покупательница.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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