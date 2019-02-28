Российское судно протаранило автомобильный мост в Южной Корее

Российский сухогруз SEAGRAND врезался в автомобильный мост в южнокорейском порту Пусан. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел около четырех дня по местному времени, сообщают южнокорейские СМИ. Судно врезалось между двух опор моста. В результате был поврежден сухогруз и путепровод, на котором обрушилась часть размером 5х5 метров.

Поврежденное судно отбуксировали с места аварии, чтобы не мешать проходу других судов.

Морская полиция Южной Кореи выясняет причины произошедшего. Проводится расследование, которое определит виновников ЧП.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

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