В Петербурге трое мужчин выпрыгнули из горящей квартиры и погибли

В Санкт-Петербурге трое мужчин погибли, выпрыгнув из горящей квартиры на седьмом этаже, сообщили в городском управлении МЧС.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома по улице Ленской в Красногвардейском районе поступило в 10:56. В комнате площадью 18 квадратных метров горели мебель и вещи по всей площади.

Пожарные прибыли на место в 11:04, но спасти находящихся в квартире жильцов не успели. Трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры до прибытия спасателей. Прибывшие к месту ЧП врачи «неотложки» констатировали смерть пострадавших, сообщает «Интерфакс».

Пожар был ликвидирован в 11:16. В тушении огня от МЧС были задействованы 31 человек личного состава и 7 единиц техники, отметили в ведомстве.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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