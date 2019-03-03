Погибших при пожаре в Петербурге трех мужчин погубил смартфон

Причиной пожара в девятиэтажке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, спасаясь от которого выпрыгнули с седьмого этажа и погибли трое мужчин, могло стать возгорание мобильного телефона, поставленного на зарядку. О такой версии происшествия сообщает издание 78.ru, публикуя фото оплавившегося гаджета.

Предположительно, огонь с загоревшегося смартфона перекинулся на мебель и вещи. В результате вспыхнула вся комната.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает управление СК РФ по Петербургу.

Пожар в четырехкомнатной квартире в одном из домов по улице Ленской сегодня утром. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Находившиеся в квартире трое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются, выпрыгнули в окно до приезда спасателей и погибли. Двое из них скончались на месте происшествия, третий умер в машине скорой помощи.

В СКР отметили, что причина возгорания устанавливается.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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