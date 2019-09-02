Ребенок взял в руки заряжавшийся телефон и погиб от удара током

Десятилетняя девочка погибла в Мордовии от удара током во время пользования мобильным телефоном, который стоял на зарядке. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.
Трагедия произошла в селе Большие Березники 1 сентября. Ребенка обнаружила мать. Женщина вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.
В России ранее было зарегистрировано множество случаев гибели детей и подростков от удара током во время пользования мобильниками. Большинство трагедий произошло, когда тинейджеры сидели в интернете с гаджета или разговоривали по мобильному телефону, заряжавшемся от сети, во время приема ванны. Дети роняли в воду мобильники и гибли от поражения током.
Саранск, служба информации РИА «Новый День»
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