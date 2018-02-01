Смартфон-убийца: гаджет стал причиной гибели школьницы

В Подмосковье 12-летняя школьница погибла от удара током в ванной. Трагический случай произошел накануне вечером в Серпухове. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, что девочка взяла мобильный с собой в ванну, а также зарядное устройство и удлинитель. Однако телефон неожиданно упал в воду, в результате чего школьница получила смертельный удар током. Её тело обнаружила мама. По данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, что минувшей осенью в Москве по этой же причине погибла 14-летняя девушка, которая взяла сотовый и зарядку с удлинителем на водные процедуры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

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