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Четверг, 1 февраля 2018, 11:52 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Смартфон-убийца: гаджет стал причиной гибели школьницы

В Подмосковье 12-летняя школьница погибла от удара током в ванной. Трагический случай произошел накануне вечером в Серпухове. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, что девочка взяла мобильный с собой в ванну, а также зарядное устройство и удлинитель. Однако телефон неожиданно упал в воду, в результате чего школьница получила смертельный удар током. Её тело обнаружила мама. По данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, что минувшей осенью в Москве по этой же причине погибла 14-летняя девушка, которая взяла сотовый и зарядку с удлинителем на водные процедуры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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