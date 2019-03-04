В Турции футболист пронес на игру лезвие и напал на соперников (ФОТО, ВИДЕО)

Игрок турецкого футбольного клуба «Амедспор» Мансур Чалар пронес лезвие на матч третьего дивизиона чемпионата Турции против «Сакарьяспора» и порезал несколько соперников.

По информации местных СМИ, полузащитник напал на игроков противника во время предматчевого рукопожатия. Игрок спрятал лезвие в ладони и начал резать футболистов сразу после приветствия.

Лезвие в ладони игрока, скриншот видео TV 264

У пострадавших зафиксированы порезы на лице, шее, руках, спине и животе.

Несмотря на произошедшее, судья не стал прерывать матч, который завершился со счетом 1:1. После игры представители «Сакарьяспора» обратились в правоохранительные органы. Также клуб проинформировал об инциденте Федерацию футбола Турции.

Руководство «Амедспора» при этом вступилось за своего подопечного. В клубе утверждают, что все обвинения – клевета, и их игрок ни на кого не нападал. Данное категорическое заявление прозвучало, несмотря на то, что инцидент попал на видео, а пострадавшие опубликовали фото порезов в соцсетях.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 04.03.19

Руководство Курганмашзавода судили за дачу взятки сотруднику Минобороны. / Тюменские власти вновь пытаются продать свой особняк в Москве. / В Ноябрьске лавина с крыши завалила подъезд жилого дома (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»