Опасный кефир. В Брянске возбудили уголовное дело из-за отравления воспитанников пяти детсадов

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением воспитанников пяти детсадов в Володарском районе Брянска, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Расследование ведется по ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до шести лет).

Инцидент произошел 20 февраля. Дети отравились молочной продукцией производства ООО «Комол», уточняет прокуратура Брянской области. «При исследовании проб кефира и сметаны, отобранных в образовательных учреждениях, специалистами Центра гигиены и эпидемиологии обнаружены бактерии кишечной палочки, что свидетельствовало о нарушении требований ГОСТа и гигиенических нормативов», – отмечает СКР.

В надзорном ведомстве в свою очередь указали, что «производство, хранение, перевозка и последующий сбыт молочной продукции в детские сады № 141 «Жемчужинка», № 149 «Сказочный», № 20 «Катюша», № 166 «Буратино», № 63 «Веснушки» города Брянска не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.

Брянск, служба информации РИА «Новый День»

Брянск. Другие новости 04.03.19

На Урале решили отменить бой с Емельяненко после его ареста за пьяную езду. / В Великобритании скончался фронтмен группы The Prodigy. / В Оренбургской области 35 человек отравились после обеда в суши-баре. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»