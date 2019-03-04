Названа официальная причина смерти рэпера Децла

Силовики обнародовали причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл), который скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Смерть музыканта наступила из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает СУ СК по Удмуртии со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

На теле рэпера эксперты не нашли никаких телесных повреждений. При этом, как отмечает РИА «Новости», в следственном управлении не подтвердили наличие или отсутствие в крови Толмацкого наркотических средств или алкоголя. «Ничего не могу вам сказать о наркотиках или алкоголе в крови Толмацкого», – заявила агентству представитель СК Вера Филиппова.

Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер после концерта в Ижевске. Музыкант отправился в гримерку, где ему стало плохо. О смерти Толмацкого в соцсетях сообщил его отец. Рэперу было 35 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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