В Таиланде погибла российская туристка

27-летняя гражданка России погибла на острове Пхукет в Таиланде. По предварительной версии, женщина случайно упала с балкона отеля.

По данным местного издания Phuket News, инцидент произошел в одной из гостиниц района Патонг Бич. Туристка приехала отдыхать 25 февраля вместе с подругой. Женщины распивали алкоголь на балконе, одна из них пошла спать, а на утро работники отеля обнаружили тело.

По словам полицейских, врачи констатировали черепно-мозговую травму, полученную от падения с высоты, из-за которой россиянка и скончалась.

Представители России в Бангкоке уже связались с родственниками погибшей. В настоящее время решается вопрос о репатриации останков.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 06.03.19

США обдумывают передачу Украине военно-морских вооружений. / Муниципальные аптеки Нового Уренгоя банкротятся и не платят зарплату. / «Это невыносимо». Коммунальщики Кургана продолжают блокировать движение на улицах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»