Под Рязанью фальшивомонетчик подделывал деньги с помощью мишуры

28-летний житель Московской области был задержан рязанскими полицейскими за подделку денег. Мужчина пытался сбыть фальшивки, подклеивая на них мишуру в качестве защитных знаков.

Сообщение о поддельных деньгах поступили правоохранителям из рабочего поселка Тума. Подозреваемого задержали на выезде из населенного пункта. «При досмотре салона автомобиля обнаружено 16 купюр достоинством 2000 рублей. На каждой из них имелась малозаметная надпись «не является платежным средством», – говорится в сообщении пресс-службы областного управления МВД.

Мужчина пытался расплатиться поддельными банкнотами в нескольких магазинах. В его квартире в ходе обыска нашли 1 258 купюр и мишуру, которую злоумышленник наклеивал на них с целью имитации элементов защиты.

Уголовное дело возбуждено по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

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