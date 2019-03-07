Дипломаты подтвердили задержание двух американцев-мормонов в Новороссийске

В Новороссийске были задержаны двое граждан США, которые являются последователями религиозной организации мормонов. Поводом для задержания послужило нарушение американцами пограничного режима.

Информацию о задержании граждан США подтвердили в департаменте информации и печати МИД РФ, а также в американском посольстве. Однако дипломаты отказались сообщать детали этого дела. В димписсии США сослались на соображения конфиденциальности. В российском дипломатическом ведомстве посоветовали обратиться за более детальными сведениями в правоохранительные органы, пишет РИА «Новости».

О задержании двух граждан США сообщил телеканал CNN. По данным издания, под стражу взяли мормонов – волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В Приморском районном суде Новороссийска уточнили, что речь идет об административном нарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

Новороссийск, Служба информации РИА «Новый День»

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