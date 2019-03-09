Московский подросток умер в кресле стоматолога

На западе Москвы организована проверка по факту смерти подростка в одной из стоматологических клиник, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР. По данным следствия, 15-летний подросток скончался после проведения стоматологических процедур.

«Несовершеннолетний, 2003 года рождения, поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждений города, где 7 марта 2019 года, после проведения стоматологических процедур, скончался. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – сообщили в ведомстве.

В ходе проверки состоятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.19

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