Во Владимире мужчина умер после объявления его чемпионом по поеданию блинов

Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Ирина Минина.

По ее словам, ЧП случилось на одной из городских масленичных площадок. «Мужчина принимал участие в этом конкурсе, уже был объявлен победителем, кстати. Отошел в сторонку, и вдруг сделалось плохо – упал. Скорая уже констатировала смерть», – приводит слова Мининой РИА «Новости».

По данным издания «Владимирские новости», мужчина умер от асфиксии.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 09.03.19

Дипломат США пытался пронести в Шереметьево минометную мину. / Ушел из жизни великий актер Владимир Этуш. / Поезд столкнулся с тягачом – движение на переезде было заблокировано на полтора часа. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»