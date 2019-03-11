На Камчатке мужчина забил загулявшую жену лопатой

Житель Петропавловска-Камчатского забил до смерти лопатой загулявшую на 8 марту жену. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 39-летняя супруга начала отмечать Международный женский день еще накануне праздника. 7 марта женщина ушла на гулянку, оставив дома мужа с малолетним ребенком. Вечером она вернулась домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Муж обнаружил жену лежащей на земле у входа в дом.

36-летний мужчина разозлился, схватил штыковую лопату и не менее двух раз ударил жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась 8 марта в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В СКР отметили, что супруги прожили около 8 лет вместе, в 2016 году женщина родила ребенка. По словам подозреваемого, его жена злоупотребляла спиртным.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.03.19

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