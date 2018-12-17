Тюменка сломала об мужа лопату и добила его второй

Житель Ялуторовска попросил полицию защитить его от жены. По словам мужчины, сожительница угрожает ему убийством и уже едва не исполнила свои обещания расправиться с ним.

Как выяснилось, поссорившись с супругом, 46-летняя ялуторовчанка схватила деревянную лопату, предназначенную для уборки снега, и нанесла несколько ударов мужу. «Деревянная лопата не выдержала и сломалась, тогда в ход пошла лопата пластиковая. Новым орудием женщина также несколько раз ударила своего 37-летнего обидчика», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Теперь женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Стоит отметить, что подозреваемая уже была ранее судима и отпущена под подписку о невыезде.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 17.12.18

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