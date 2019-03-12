Первоклассник и психолог схлестнулись в драке в московской школе

В школе на северо-востоке столицы подрались первоклассник и психолог.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Корнейчука. Мать мальчика подала заявление в полицию. По утверждению женщины, ее сын на перемене поругался с одноклассниками, после чего психолог силой оттащила его в класс, чтобы успокоить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в результате конфликта ребенок получил поверхностные травмы головы, ссадину и кровоподтеки.

Позже в полицию поступила информация о том, что участвовавшая в конфликте психолог обратилась в больницу. У нее диагностированы множественные ушибы рук, которые, как уверяет она, нанес первоклассник.

Полиция начала проверку по факту драки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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