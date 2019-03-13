Спецслужбы вскрыли банду, нелегально торговавшую оружием в 14 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими вычислили и задержали участников преступной группы, которая изготавливала и продавала оружие в 14 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Спецслужбы задержали организатора подпольной торговли, а также соучастников криминального бизнеса в разных субъектах страны.

В ходе обысков у членов преступной группировки обнаружили 95 единиц огнестрельного оружия иностранного и отечественного производства: пистолет-пулемет, 19 карабинов и винтовок, 41 пистолет и револьвер, 34 самодельных стреляющих устройства и более 500 заготовок для их изготовления, приборы для бесшумной стрельбы, свыше 3500 патронов различного калибра.

Кроме того, была прекращена деятельность пяти нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.

В настоящее время следователи принимают решение о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 223 УК РФ «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изготовление оружия».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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