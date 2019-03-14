В Шереметьево «Боинг-777» не смог вылететь в Бангкок из-за технического дефекта (ФОТО)

В аэропорту Шереметьево отложен вылет самолета «Боинг-777» авиакомпании «Россия» в Бангкок из-за дефекта стабилизатора.

Лайнер не смог вылететь в Таиланд из-за повреждения обшивки стабилизатора, сообщает телеграм-канал «112». Неисправность обнаружили в тот момент, когда пассажиры уже находились в самолете.

Дефект стабилизатора задержал вылет рейса из Москвы в Бангкок, фото: «112»

В аэропорту произвели замену борта. Согласно данным онлайн-расписания Шереметьево, первоначально вылет рейса 6275 был намечен на 07:10. Теперь вылет запланирован на 10:30.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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