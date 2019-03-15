Банда мошенников похитила 1 млрд банковских активов

Полиция задержала мужчину, который вывел из частного банка около 1 млрд рублей. Он действовал в сговоре с руководством кредитного учреждения.

В 2016 году выгодополучатель и руководители банка согласовали выдачу невозвратных кредитов на сумму около 1 млрд рублей. Мошенники вывели деньги через подконтрольные фирмы.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили «Интерфаксу» в МВД России.

В ходе расследования полицейские провели более 70 обысков в жилых и офисных помещениях. Правоохранителями были изъяты черновая и бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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