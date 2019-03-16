Светящийся неопознанный объект пролетел над Красноярским краем (ВИДЕО)

Сегодня ночью в небе над Красноярским краем был зафиксирован неопознанный светящийся объект, который судя по всему, упал. В Сети на YouTube-канале «Родная Эвенкия» опубликовано видео, на котором заметна его нисходящая траектория.

Как сообщается, необычный инцидент произошел недалеко от поселка Тура. На кадрах, снятых на видеорегистратор автомобиля, видно, как объект быстро пролетает по небу, вспыхивает и исчезает.

Стоит отметить, что в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району «Интерфаксу «подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет – по оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано.

«Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов», – отметили в ЕДДС и уточнили, что сейсмической активности в этом районе не наблюдалось.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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