На серверах МВД произошел серьезный сбой

На компьютерных серверах МВД России произошел серьезный сбой, из-за чего россияне не могут получить водительские удостоверения и получить миграционные услуги. Недоступны оказались сайты МВД, Госавтоинспеции, Главного управления по вопросам миграции, а также других подразделений ведомства и Единая база ГИБДД.

На данный момент не работает большинство сервисов, являющихся частью информационной системы ИСОД МВД. В результате из-за сложившейся ситуации региональные УГИБДД пока не могут штрафовать водителей.

Содержание сайтов не отображается. Вместо него появляется текст «УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-САЙТА

МВД РОССИИ»

Ведутся технические работы. Специалисты надеются в кратчайшие сроки наладить работу серверов. В пресс-центре МВД заявили, что в аппаратно-программном комплексе «Официальный сайт МВД России» идут регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.19

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